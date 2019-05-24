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Gündem Aydında görüntülendi Türünün en zehirlisi
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AYDİN

Aydın Nazilli'de en zehirli akrep türü görüldü

Aydın'da görüntülendi: Türünün en zehirlisi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Sarı akrep
Sarı akrep

Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü.

Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı.

  • Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi.

Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor.

Gaziantep'te görüntülendi: En zehirli akrep türlerinden
GÜNDEM
Gaziantep'te görüntülendi: En zehirli akrep türlerinden
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