Gündem Bağcılardaki korkunç cinayetin görüntülerini paylaşan üç şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
İSTANBUL

Bağcılar'daki korkunç cinayetin görüntülerini paylaşan üç şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
Bağcılardaki korkunç cinayetin görüntülerini paylaşan üç şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Bağcılar'daki olay yeri.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

  • Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında ''yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
FOTOĞRAF 8
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Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
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Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi.
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Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü
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Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

Yayın yasağı getirilmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.

Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.

Bağcılar’daki kan donduran görüntüleri çekip paylaşan üç kişi gözaltında
GÜNDEM
Bağcılar’daki kan donduran görüntüleri çekip paylaşan üç kişi gözaltında

Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi
GÜNDEM
Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi
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