Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bağcılar'daki cinayet haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu.

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