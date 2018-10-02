Bahçeli: Sermeye kaçıranlar deşifre edilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te MHP Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. Bahçeli, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e tepki göstererek, "251 şahadet delil değil midir? Hain haindir, terörist teröristtir; imhaları da vaciptir" dedi. Bahçeli, ayrıca Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "BM yeni baştan yapılanmalı ve planlanmalıdır. 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan daha iyiye ulaşılamayacaktır. Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma etkilidir. Zulümle abad olanın akıbeti berbat olacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, hükümete seslenerek, "Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları mutlaka bulmalı ve karanlık niyetlileri deşifre etmelidir." dedi

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

TBMM'nin yeni dönemi dün başlamıştır. Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. TBMM'nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazançtır.

ALAYINIZI KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli işlerini daha iyi yapacağına inanıyorum. Siyasetimizin anlam ve ahengi, inançlarımızın haklılığı, ülkülerimizin yüceliği çizgimizin kırılmadan devam etmesini sağlamıştır. Milletimizin desteğiyle varlığımızı sürdürdük, TBMM'de temsilimizi devam ettiriyoruz.

MHP, 24 Haziran'da yapılan seçimin ardından 50 milletvekiliyle grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık, devrilir gider dediler geldik. Onlar konuştu, biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların oyunlarına göğüs gerdik. Sizler yalnızca milletvekili olmadığınız, kutlu bir inancın neferleri oldunuz. MHP'ye idam fermanı yazanları, siyasi provokatörleri kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

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GELECEK SEÇİMLERİ DEĞİL GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNDÜK

MHP dünden bugüne başkalaşma akımına kapılmadı. Başkalarına özenmedi. Kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya tercih ettik. İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Cesaretimiz yanlışa yoranlar oldu. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündük.

HİÇ KİMSENİN KOLLAMASINA MUHTAÇ DEĞİLİZ

Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.

ÇEVRE FELAKETLERİNE ÇARE BULMAK ZORUNDA

Küresel ısınma buzulların erimesi çevre kirliliği çölleşme orman alanlarının yok edilmesi doğal afetler iklim değişiklikleri insanları meşgul eden temel meseleler arasındadır. Denizlerdeki petrol platformlarında sızan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlıların ölümüne neden olmaktadır. Uluslararası toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadır. Doğal afetlerdeki sıklık üzerinde kararlı şekilde düşünülmeli emek ve çaba harcanmalıdır. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen fırtınanın ülkemizin teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacaktır.

SERMEYE KAÇIRANLAR DEŞİFRE EDİLMELİ

Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa milli mensubiyeti idrak edemeyenlerdir. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerin nasıl bir ahlak anlayışı vardır.Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet, kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir.

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BM'NİN YAPISI DEĞİŞMEDEN HUZUR VE İSTİKRAR ASLA GERÇEKLEŞMEZ

Dünyada sefalet korkunç boyutlara tırmanırken sefada bir o kadar yaygınlaştırmaktadır. Böyle bir dünya tablosunun sürdürülmesi imkansızdır. 260 milyon insan sosyal siyasal açmazlardan dolayı yollara düşmüş, göçmüştür. Zulüm egemenlik kurarken zalimler sözü geçer hale gelmiştir. İnsani değerler yerlerde sürünmektedir. İnsan hakları ihlalleri demokrasiye vurulan prangalar, katliamlar, sosyal krizler devletler arası şiddetli rekabet masumlara hayatı zindan etmektedir. Geçen hafta ABD’de gerçekleşen BM toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Türkiye’nin dışında hiçbir ülkenin samimiyetle mücadele ettiği söylenemez. Oluk oluk akan kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmıştır. Bize öğretecekleri işaret edecekleri hiçbir şey yoktur. BM’nin ana yapısı ve karar alma şekli değişmedikten sonra huzur ve istikrar arayışları asla gerçekleşmez.

MERKEL'E TEPKİ: YÜREKLERİ YETİYORSA FETÖ'YÜ SEVİYORUZ DEYİN

Almanya Başbakanı FETÖ için hala daha çok bilgi istiyorsa Almanya’da haşhaşilerle nasıl mücadele edilecektir. 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşunlar delil değil mi? Teröristin belgesi mi araştırılır? Hain haindir. 15 Temmuz delil değil midir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz’a yanlış yönden bakmaktadır . Merkel denize düşmemiştir. Yılan sarılmasına gerek yoktur. Delil istemek gökyüzünde ağaç yetiştirmek gibidir. Yürekleri yetiyorsa desinler ki FETÖ’yü seviyoruz.

EURO 2024'TE ÜLKEMİZİN HAKKI YENMİŞTİR

Almanya Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa FETÖ terör örgütü olarak FETÖ’cüleri iade etmelidir. EURO 2024’te ülkemizin hakkı yenmiştir.

MHP TEZKEREYE 'EVET' OYU VERECEK

MHP, meclis gündemine gelen sınır ötesi harekat tezkeresine 'evet' oyu verecektir.

CUMHUR İTTİFAKINA BAĞLIYIZ

Belediye başkanlarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğiz. İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan kibir yuvalarını, bedbahtları ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız. Sabrımızı taşırırlarsa unutmasınlar ki biz de gafile söyleyecek söz bitmez.