Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO VETOSU

"İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. İki ülkenin nasıl tavır alacağına bakacağız.

OYNAT 01:30 Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerden çok uzak Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla, Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım taleplerinin Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin, 'Bu iki ülkenin bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. Nasıl bir tavır alacaklarına bakacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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OLASI SINIR ÖTESİ OPERASYON

İdlib'de 100 bin tane daha briket ev yapıyoruz. Bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Ayrıca terör örgütleri, insanlara askerlerimize saldırıyor. ABD ve Rusya bu bölgeden teröristleri temizleyeceklerini söylediler ama sözlerini yerine getiremedik. Her türlü terör tehdidine karşı tedbirlerimizi almamız lazım.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı: Türkiye demek istediniz herhalde

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU PLANI

Bir BM planı var. Haritayı göstererek arkadaşlara da gösterdim, biz bu planı uygulamak istiyoruz. Bunu BM çatısı altında yapmamızda fayda var. Lavrov'a da bunu söyledim.

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Rusya'dan da cevap bekliyoruz, olumlu cevap gelirse toplanacağız. Askeri alanda teknik çalışmalar devam ediyor. İşleyiş ve denetim de dahil tüm konular ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişesinin giderilmesi lazım.

Rusya diyor ki; 'Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın', Ukrayna da, 'Rusya limanlarımıza saldırmasın' diyor. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar ve güvenli bölgelerde denetimler yapılacak. 40'a yakın ülke, tahıl alımının yüzde 50'sini bu iki ülkeden yapıyor. Bazı ülkeler tamamını bu iki ülkeden alıyor."