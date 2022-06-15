Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Soru cevap sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin veto kararını soran gazeteci 'Turkey' ifadesini kullandı.

Bunun üzerine İrlandalı muhabiri uyaran Çavuşoğlu "Türkiye demek istediniz herhalde" dedi. Muhabir ise "Elbette" yanıtını verdi.

OYNAT 00:41 Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı: Türkiye demek istediniz herhalde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soru sorarken 'Turkey' ifadesini kullanan muhabiri 'Türkiye demek istediniz herhalde' sözleriyle uyardı. BiP'te paylaş

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"Müzakerenin bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor"

Bunun üzerine soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin bize vereceği cevaba bağlı. Endişelerimizi de beklentilerimizi de hem NATO'ya hem iki ülkeye açık bir şekilde ilettik. Bize gönderilen belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğunu söyledik. Bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor. Bunu NATO Genel Sekreteri'ne söyledik. Ne zaman diye sorulmaz, çünkü bu ülkeler bizim beklentimizi karşılayacaklar, top şu an da onlarda." diye konuştu.

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GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerden çok uzak

OYNAT 01:30 Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerden çok uzak Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla, Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım taleplerinin Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin, 'Bu iki ülkenin bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. Nasıl bir tavır alacaklarına bakacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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