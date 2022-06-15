Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı: Türkiye demek istediniz herhalde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Soru cevap sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin veto kararını soran gazeteci 'Turkey' ifadesini kullandı.
- Bunun üzerine İrlandalı muhabiri uyaran Çavuşoğlu "Türkiye demek istediniz herhalde" dedi. Muhabir ise "Elbette" yanıtını verdi.
"Müzakerenin bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor"
Bunun üzerine soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin bize vereceği cevaba bağlı. Endişelerimizi de beklentilerimizi de hem NATO'ya hem iki ülkeye açık bir şekilde ilettik. Bize gönderilen belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğunu söyledik. Bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor. Bunu NATO Genel Sekreteri'ne söyledik. Ne zaman diye sorulmaz, çünkü bu ülkeler bizim beklentimizi karşılayacaklar, top şu an da onlarda." diye konuştu.