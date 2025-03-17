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Bakan Ersoy'dan CHP'li Salıcı'ya '5 kuruşluk' tazminat davası

Bakan Ersoy'dan CHP'li Salıcı'ya '5 kuruşluk' tazminat davası

17:1517/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın iddialarına yanıt verdi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın iddialarına yanıt verdi.

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini iddia etmişti. Bakan Ersoy, iddialara konu olan arazinin CHP milletvekilinin sözlerinin aksine, 1997 yılında döneminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiği açıkladı.

13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.’nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

"İmar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte"

CHP Milletvekilinin arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı. Ersoy, CHP’li Milletvekilinin iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP’li Salıcı’nın Çed raporuna ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstündeki tesisler için ÇED raporu zorunluluğu olduğunu belirten Ersoy, söz konusu arazide uygulanacak projenin 240 odalı olduğunu yani zaten ÇED raporu zorunluluğu kapsamında olmadığının söyledi.

Bakan Ersoy’dan Salıca’ya dava

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Salıcı’nın iddialarına ilişkin 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı öğrenildi.



#Mehmet Nuri Ersoy
#CHP
#Oğuz Kaan Salıcı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Antalya

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