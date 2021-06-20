Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik

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Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Kimse ihaleye girmesin paralarını vermeyeceğiz

İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditlerini sürdürüyor. Bir kez daha Kanal İstanbul ihalesine girilmemesi çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Ama illa gireceklerse o zaman biz onlarla ilişkiyi keseriz. Biz haklıyız. Paralarını vermeyeceğiz. Ben bunu söyleyince kızıyorlar" dedi.