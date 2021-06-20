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İSTANBUL

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Marmara Denizinde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik
Bakan Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik. 19 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 1584 metreküp, Kocaeli 326 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 466 metreküp, Çanakkale 378 metreküp, Yalova 1515 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik" dedi.

Bakan Kurum, 12'nci gün itibariyle 4 bin 647 denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz" ifadesini kullandı.

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