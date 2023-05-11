Bakan Varank'tan CHP'li belediyelere tepki: En pahalı mezar yerini bile onlar satıyor

“Ne başarıları var, Allah aşkına. Adam 10 tane seçime girmiş, 10'unu da kaybetmiş. Hiçbir şey başaramamış, taş üstüne taş koyamamış, yerel yönetimleriyle hiçbir icraat yapamamış ama karşımıza gelip 'Biz alternatifiz' diyorlar. Ya bir müktesebatına bakalım. Bugün vatandaşlarımızın enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları manipüle etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri, Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. İşte bu adamlar ne bir iş yapmışlar ne bizim iş yapmamıza müsaade ediyorlar. Hangi projeyi yapmaya kalksak, bizim karşımıza dikildiler. Bunlar en başından beri şehir hastanesini eleştirmiyor mu? Peki biz bunların aklına uysaydık bir şehir hastanesi yapabilir miydik? Yapamazdık. İşte İzmir-İstanbul otobanı, Osmangazi Köprüsü, sizin işinize yarıyor mu? Buraya mallar, o otobandan geliyor mu? Bunu eleştirmiyorlar mıydı? Peki ben size sorayım. Biz bunların aklına uysak bir Osmangazi Köprümüz olur muydu? İzmir- İstanbul otobanı olur muydu? Hal esnafımız bundan faydalanabilir miydi? Faydalanamazdı. Onun için iş bilenin kılıç kuşananın. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için hayalleri, planları, bunlar Türkiye'yi kalkındırma projeleri. İnşallah biz onları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çok daha aydınlık, müreffeh bir Türkiye'yi siz değerli kardeşlerimizin, sizlerin katkısıyla inşallah inşa etmiş olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmiş olacağız.”