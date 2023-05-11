Bakan Varank'tan CHP'li belediyelere tepki: En pahalı mezar yerini bile onlar satıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'nde esnafla buluştu.
Togg’u işaret ederek, Bursa’ya yatırımların süreceğini belirten Varank, “Togg, buranın kabiliyetleriyle üretiliyor. İşte bunun gibi Allah'ın izniyle bu şehre yapacağımız daha çok hizmet ve proje var. Hal esnafımız, bu şehrin ekonomik dinamizmini ayakta tutan farklı kesimleri, esnafımızdan alın teri dökerek helal kazanç sağlayan hamal kardeşimize, emekçi kardeşimize kadar bu şehrin her bir kesimiyle, bu şehre değer katan her bir arkadaşımızla, inşallah Türkiye'nin otomobili gibi projeleri de hayata geçirecek şekilde bu şehre hizmet edeceğiz. Bu şehri ileriye götürmeye çalışacağız ama bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor” diye konuştu.
"Türkiye gemisinin kaptanlığından anlayan bir lider var"
Türkiye’nin zor bir coğrafyada mücadele ettiğini söyleyen Bakan Varank, “Nasıl meyve ve sebzeden en iyi hal esnafı anlarsa, Türkiye'yi yönetmekten de Türkiye gemisinin kaptanlığından da anlayan bir tane lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Gece demeden, gündüz demeden, tatil demeden, bayram demeden, sürekli milleti için çalışıyor. Ama öyle kolay coğrafyada değil, ateş çemberi bir coğrafyada, her gün yeni bir krizin olduğu coğrafyada, bir gün pandemiyle uğraşan, bir gün Rusya-Ukrayna savaşıyla uğraşan, bir gün enerji kriziyle uğraşan bir Türkiye'nin kaptanlığını yapmaya çalışıyor. Hamdolsun 21 yıldır, 15 seçimdir bizim aziz milletimiz, 'evet bu doğru kaptandır' diyerek onun arkasında sapasağlam durdu. İnşallah 14 Mayıs'ta da arkasında sağlam duracak" dedi.