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Bayrampaşa'da iş hanında yangın: Maddi hasar meydana geldi

Bayrampaşa'da iş hanında yangın: Maddi hasar meydana geldi

22:0213/06/2026, Cumartesi
AA
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Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi olarak, trafiğe kapattı.
Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi olarak, trafiğe kapattı.

İstanbul Bayrampaşa'da üç katlı bir iş hanının en üst katında bulunan plastik malzeme üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bayrampaşa'da, üç katlı iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki iş hanının en üst katında bulunan, plastik malzeme üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi olarak, trafiğe kapattı.

İş yerinde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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