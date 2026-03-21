Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

10:4921/03/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bayrampaşa'da tehlikeli manevra: Kamyonet kontrolden çıktı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde şoförünün yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, 19 Mart saat 21.55 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 UK 313 plakalı kamyonetin şoförü Ş.İ., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.İ., önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan kamyonet, yan yattıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, araçta sıkışan kamyonet şoförünü kendi imkanlarıyla çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Ş.İ. ile 2 yayanın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



#trafik
#kaza
#istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2026: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2026 oranları