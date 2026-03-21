Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Feci kaza, 19 Mart saat 21.55 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 UK 313 plakalı kamyonetin şoförü Ş.İ., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.İ., önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı.