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POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici: İslam ülkeleri İsrailli diplomatları sınır dışı etmeli

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İslam ülkeleri İsrailli diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır” dedi.

Haber Merkezi İHA
BBP Genel Başkanı Destici: İslam ülkeleri İsrailli diplomatları sınır dışı etmeli
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in Mescid-i Aksâ’da Filistinlilere saldırılarını sert bir dille eleştirerek, “Meclis Başkanlığı öncülüğünde TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi parti ortak bildiri yayınlayarak İsrail’in Mescid-i Aksa ve orada bulunan Müslümanlara yönelik saldırıları kınanarak, saldırıların durdurulması istenmiş ve kardeş Filistin halkının yanında olunduğu vurgulanmıştır. Lâkin bu ve benzeri meselelerde Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, hatta bağımsız milletvekillerinin de ayrım gözetilmeksizin imzası alınmalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak bu hatırlatmayı ifade ederken, açıklanan bildiriyi desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Destici, TBMM’nin açıkladığı kınama bildirisinin benzerinin İslam ülkeleri tarafından da yayımlanması gerektiğine işaret ederek, “TBMM’nin açıkladığı İsrail’i kınayan bildirinin benzeri tüm İslam ülkeleri meclislerince de açıklanarak, İsrail Mescid-i Aksa’ya saldırılarına devam ettiği sürece ilişkiler askıya alınmalı, İslam ülkeleri İsrailli diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır” dedi.

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