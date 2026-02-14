Bir yıllık yağmur 40 günde yağdı

Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri ve yerleşim alanları su altında kaldı. Antalya’da yılın ilk 40 gününde düşen yağış, geçen yılın toplamına erişirken; İzmir’de etkili olan sağanak, kent genelinde su baskınlarına yol açtı.
Son günlerde etkisini sürdüren sağanak ve fırtına, Ege ve Akdeniz hattında yaşamı adeta felç etti. Başta Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın olmak üzere birçok ilde metrekareye düşen yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı; dereler taştı, yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı.
Antalya, yaklaşık 1,5 aydır aralıklarla yağışın etkisinde. Kentte 2026 yılının ilk 40 gününde düşen yağış miktarı, 2025 yılının toplamına ulaştı. 2025’te metrekareye 550 kilogram yağış düşerken, bu yıl aynı seviyeye 40 günde ulaşıldı. Kent genelinde dün de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgâr ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
ARAÇTA MAHSUR KALDILAR
Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez’de bazı alt geçitler trafiğe kapatılırken, Antalya-Kemer kara yolunda bir araç suda mahsur kaldı ve ekiplerce kurtarıldı. Antalya-Konya Karayolu’nda Demirkapı Tüneli mevkii su baskını nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
HEYELAN VE TAŞKIN
Serik’te debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı; iş yerleri, tarım arazileri ve bazı mahalle yolları sular altında kaldı. Tarihi Aspendos Köprüsü’nde su seviyesi normalin üzerine çıktı. Manavgat’ta baraj kapaklarının açılması ve sağanağın etkisiyle nehir debisi arttı, Manavgat Şelalesi tamamen gözden kayboldu. Kaş’ta bir kamyon su birikintisi nedeniyle devrildi, bazı yollar heyelan ve taşkın sebebiyle kapatıldı. Seralar ve bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Metrekareye 63 kilo yağmur
- İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle Konak, Karaburun, Buca, Aliağa ve Foça başta olmak üzere birçok ilçede su baskınları yaşandı. Son 24 saatte Konak’ta metrekareye 62,9, Karaburun’da ise 63,6 kilogram yağış düştü. Ödemiş-Turgutlu Karayolu'nda çökme meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü. Alsancak'ta iş yerlerini su basan esnaf, aylardır süren çalışmalar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.
İki kişi kurtarıldı
- Muğla genelinde etkili olan kuvvetli yağış Marmaris, Ula, Bodrum, Dalaman ve Seydikemer’de taşkınlara yol açtı. Dereler taştı, çok sayıda tarım arazisi ve bazı iş yerleri sular altında kaldı. Marmaris’te yollar göle dönerken bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Ula Kavakçalı’da çöken yol ekiplerin çalışması sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bodrum’da ise cadde ve sokaklar göle döndü, bazı yollar trafiğe kapatıldı ve mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda bazı noktalarda taşkın nedeniyle tarım arazileri suyla doldu. Ören Çayı üzerindeki alabalık üretim tesislerinin bazıları da suyun yükselmesi ve sel nedeniyle hasar gördü. Çiftlikte mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Menderes Nehri taştı
- Aydın’da aralıklarla süren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri taştı. Koçarlı-Germencik yolu su altında kalarak ulaşıma kapatıldı, çevredeki tarım arazileri zarar gördü. Söke’de dağdan gelen sular Asri Mezarlık’a girdi, bazı kabirleri su bastı. Söke-Germencik yolunda çamur nedeniyle ulaşım aksadı. Nazilli ilçesinde Çatak Mahallesi'ni Yukarı Örencik Mahallesi ile Aşağı Örencik Mahallesi'ne bağlayan yola kaya parçaları düştü.