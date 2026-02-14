Bir yıllık yağmur 40 günde yağdı

Muğla genelinde etkili olan kuvvetli yağış Marmaris, Ula, Bodrum, Dalaman ve Seydikemer’de taşkınlara yol açtı. Dereler taştı, çok sayıda tarım arazisi ve bazı iş yerleri sular altında kaldı. Marmaris’te yollar göle dönerken bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Ula Kavakçalı’da çöken yol ekiplerin çalışması sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bodrum’da ise cadde ve sokaklar göle döndü, bazı yollar trafiğe kapatıldı ve mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda bazı noktalarda taşkın nedeniyle tarım arazileri suyla doldu. Ören Çayı üzerindeki alabalık üretim tesislerinin bazıları da suyun yükselmesi ve sel nedeniyle hasar gördü. Çiftlikte mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.