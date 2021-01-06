Boğaziçi Üniversitesi kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede kelepçenin üniversite güvenlik görevlilerine ait olduğu ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 11:20 Son Güncelleme: 06 Ocak 2021, 11:29 DHA