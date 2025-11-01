Bu İsrail'e nasıl masum dersiniz?

Dünyadaki gelişmeleri oturup izlemenin ve eleştirmenin kolay, değiştirmek, dönüştürmek ve karanlığa karşı bir mum yakabilmenin ise zor olduğunu kaydeden Erdoğan, kendilerinin her zaman zor olanı seçtiklerini dile getirdi: “Türkiye olarak yalnızca Gazze'de değil yaşanan her insani krizde inisiyatif aldık. Dördüncü yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla çözümü için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile yaptığımız görüşmelerde ilk etapta ateşkes ve devamında kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermedeki kararlılığımızı ifade ettik. Umuyorum ki yakın gelecekte taraflar arasında bir orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açılacaktır. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir. Somali ile Etiyopya arasında büyük bir krize dönüşme potansiyeli taşıyan anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olduk. Kardeş ülkelerimiz, Afganistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz haftalarda patlak veren krizin aşılmasında da başat rol oynadık. Günümüz dünyasında artık hiçbir ülkenin kendisini sınırları içine hapsetme lüksü yoktur. Coğrafi bakımdan hiçbir ülke için yanı başındaki, bölgesindeki sorunlara bigane kalma gibi bir seçenek söz konusu değildir. Bugün ister Gazze olsun ister Afganistan olsun isterse Sudan olsun, masumların ölümüne 'Bunlar bizim sorunumuz değil' diye bakanlar, kazın ayağının hiç de öyle olmadığını bir şekilde öğrenirler. Büyük bencillik içinde, sınırlarının hemen ötesinde yaşanan yoksulluğu, çatışmaları, krizleri umursamayanlar bırakın insanlığa, kendi çocuklarına bile parlak bir gelecek vadedemez. Her koyunun kendi bacağından asıldığı bir dünya herkes için sonu karanlık bir dünya demektir. Haksızlık karşısında susan, o haksızlığa ortak olmuştur. Zulme rıza göstermek de zulümdür.”