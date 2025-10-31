Türkiye'nin en büyük millet bahçesi açılıyor: 'İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!"
ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.
