Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

12:3931/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplama alanı hizmete giriyor.
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplama alanı hizmete giriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılış sonrası 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.


YouTube
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Hayat / Aktüel
31 Ekim, Cuma

Millet bahçesinin açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. “İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi” temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor. Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş’ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

23 SPOR SAHASI

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN NEFESİ MİLLET BAHÇELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı. 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor. Sadece İstanbul’da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımı ise devam ediyor.

#Atatürk Havalimanı
#Millet Bahçesi
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ekim-1 Kasım 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar