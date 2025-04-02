Burhan Ağabey'e veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kadim yol arkadaşım” dediği AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş’in cenaze törenine katıldı.

Burhan Abiş

Bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Burhan Abiş (79) önceki gün hayatını kaybetti. Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı’nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapan Abiş için Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.





EVE TAZİYE ZİYARETİ

Cenazeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Abiş’in yakınları katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında, Abiş’i ilk belediye başkanlığını yaptığı yerden, şimdi Hakk'a uğurladıklarını belirtti. Abiş’in mekanının cennet olmasını dileyen Erdoğan, “Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan Ağabey. Bizim siyasette ilk belediye başkanımızdı. Buralarda, Ulaşlı Belediye Başkanı dendiği zaman akla Burhan Ağabey gelirdi ve kendi nevi şahsına münhasır haliyle de her zaman özü sözü açık, net olan bir insandı” dedi.





TABUTA OMUZ VERDİ

Abiş’ten razı olduklarını belirten Erdoğan “Rabbim bizleri inşallah cennette de bir araya getirir. Sevgili habibini ‘Liva-ül hamd’ ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Biz ondan razıyız, inanıyorum ki sizler de razısınız” diye konuştu. Erdoğan, namazın ardından Abiş’in tabutuna omuz verdi. Abiş’in naaşı, cenaze namazı sonrasında Ulaşlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra taziye evine giderek aileye taziyelerini iletti ve Kur’an-ı Kerim tilavet etti.





MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ÖNEMLİ İSMİ

Öte yandan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında “Vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.





ANNE BABASININ KABRINE ZIYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti.



