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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

17:161/04/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.


Annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Tenzile Erdoğan
#Ahmet Erdoğan
#Karacaahmet Mezarlığı

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