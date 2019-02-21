Casus kameraya polisten geçit yok

İstanbul Polisi, internet üzerinden satışı yasak gizli kamera ve ses kayıt cihazları sattığını tespit ettiği bir kişiye operasyon düzenledi. Sultangazi’de gözaltına alınan şüpheli Y.T.’nin iş yerinde yapılan aramalarda jammer adı verilen 24 sinyal bozucu cihaz, 45 takip cihazının da aralarında bulunduğu gözlük, flash bellek, çakmak, kalem, düğme, bileklik, yangın dedektörü, kol saati, masa saati, araba anahtarı, jöle kutusu, oda parfümü ve küllüğe gizlenmiş gizli kameraların da aralarında bulunduğu toplam 545 parça elektronik eşya ele geçirildi.

Kol saati şeklinde gizli kamera ve gözlük şeklinde gizli kamera

FİYATI 80-850 TL ARASI

Vatan Caddesi’ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Y.T. sorgusunda gizli kamera ve ses kayıt cihazlarını yurt dışından yasadışı yollardan getirdiğini, ürünlerin türüne göre 80 lira ile 850 lira aralığında sattığını söylediği öğrenildi. İddiaya göre kendi internet sitesi de bulunan Y.T.’nin sitesinde ‘Gerçek bir ajan olmak sizin elinizde’ sloganıyla satış yaptığı ortaya çıktı. Y.T.’ye 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa’ göre işlem yapılarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kalem şeklinde gizli kamera

SATIŞI YASAL DEĞİL

Ele geçirilen cihazların “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunda kullanılacak ürünler arasında yer alması nedeniyle piyasada alenen satışının yasak olduğu ve mahkeme kararı dışında kullanılamayacağı ve satılamayacağını ifade eden yetkililer, cihazların müşterilerini ise daha daha çok aldatıldığını düşünen eşler ile çocuklarını bakıcıya emanet eden aileler ve illegal işlerle uğraşan şantaj ve tehdit çeteleri olarak açıklıyor.