|
Gündem

CHP heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiklerini duyuran CHP Grup Başkanı Özgür Özel, görüşmede tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'In durumunu konuştuklarını söyledi.

15:33 . 21/06/2023 Çarşamba
Diğer
Özgür Özel - Numan Kurtulmuş

Özgür Özel - Numan Kurtulmuş

TBMM, yeni dönem çalışmalarına başladı. Yönetimleri belli olan partiler, TBMM Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor.

Bu kapsamda CHP heyeti, yeni Başkan'ı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, liderliğinde yapılan ziyareti yine Özel duyurdu.

"Can Atalay'ın tutukluluğu ve TBMM sorunlarını görüştük"

Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclisin sorumluluklarını görüştük.

27. Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi: Birini İmamoğlu'na diğerini Yavaş'a ver otursunlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi: Birini İmamoğlu'na diğerini Yavaş'a ver otursunlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan muhalefete tepki göstererek, "İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi yaparak, "Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız. Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk." ifadelerini kullandı.


#Numan Kurtulmuş
#chp
#TBMM
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji uyarmıştı: Konya’da sağanak yağış, su baskını, yıldırım, dolu etkili oldu