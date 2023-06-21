CHP heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan muhalefete tepki göstererek, "İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi yaparak, "Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız. Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk." ifadelerini kullandı.