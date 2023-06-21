CHP heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

Özgür Özel - Numan Kurtulmuş
TBMM, yeni dönem çalışmalarına başladı. Yönetimleri belli olan partiler, TBMM Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor.
Bu kapsamda CHP heyeti, yeni Başkan'ı ziyaret etti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, liderliğinde yapılan ziyareti yine Özel duyurdu.
"Can Atalay'ın tutukluluğu ve TBMM sorunlarını görüştük"
Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclisin sorumluluklarını görüştük.
27. Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik."