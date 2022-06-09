Gündem CHPli Atila Sertelin araç iddiasını TBMM yalanladı Meclise alınmadan gönderildi
POLİTİKA

CHP'li Atila Sertel'in 'araç' iddiasını TBMM yalanladı: Meclis'e alınmadan gönderildi

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in camında 'Son Padişah RTE' yazılı bir aracın Meclis'e girdiği yönündeki iddiası, TBMM Genel Sekreterliği tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada aracın, Meclise girmeden nizamiye noktasından çıkış yapmasının sağlandığını bildirildi.

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Haber Merkezi AA
CHPli Atila Sertelin araç iddiasını TBMM yalanladı: Meclise alınmadan gönderildi
CHP'li Atila Sertel'in 'araç' iddiasını TBMM yalanladı

Genel Sekreterlik, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında, 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclise üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek." paylaşımı üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın milletvekilinin paylaşımında konu ettiği araç, 8 Haziran 2022 günü Dikmen nizamiye araç giriş noktasına gelmiş, sürücüsüne, yabancı plakalı araçla ve ziyaretçi olarak kayıtsız içeriye giremeyeceği bildirilerek aracın nizamiye noktasından çıkış yapması sağlanmıştır. Güvenlik kamerası kayıtlarında, sayın milletvekilinin de söz konusu aracın Meclise girmediğini gördüğü anlaşılmaktadır."

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