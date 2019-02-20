CHP’nin teröristlerle ne işi var

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü son sınıf öğrencisiyken, 20 Şubat 2015’te PKK’lılarca katledilen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi okul sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Çakıroğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Oğlunun 4 yıl önce organize bir biçimde katledildiğini anlatan Çakıroğlu, “O gün olaylara karışan bazı kişiler halen hakettiği cezayı almadı. Biz bu olaya karışan, ihmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu

VATANSEVERDİ MİLLİYETÇİYDİ

Fırat’la sürekli siyaset üzerine konuştuklarını belirten Çakıroğlu, “Oğlumun belli başlı kırmızı çizgileri vardı. Mesela Atatürk, Başbuğ derdi Atatürk’e. Vatanseverdi, milliyetçiydi. Ben CHP kökenli bir ailenin evladıyım. Partinin son dönemlerde takındığı tavrı hep eleştirirdi. Ben de Fırat yaşamını yitirmeden iki üç yıl önce Ülkü Ocaklarıyla tanıştım. Oğlumla birlikte başladı benim Ülkü Ocakları’yla münasebetim. Artık ben de ocakcıyım diyebilirim” diye konuştu.

PARTİYİ BİTİRDİLER

CHP’nin PKK yandaşlarıyla yaptığı ittifakın acı verdiğini ifade eden Çakıroğlu, şunları söyledi: “CHP artık Atatürk’ün partisi falan değil. Partiyi bitirdiler. Acı ama gerçek durum bu. Atatürk’ün partisinin terör örgütü destekçileriyle ne işi olabilir? Partililerin yarısı, bu olaydan şikayetçi. Hiçbir CHP’li bu süreçte bize destek olmadı. Benim demeçlerimi bildikleri halde bir kez olsun aramadılar. Fırat’ın arkasında durmadılar. Fırat onlara ne yaptı ben çok merak ediyorum.”

Çakıroğlu, CHP’nin PKK/HDP ile yakınlaşması nedeniyle tüm şehit babalarının kızgın olduğunun söyledi.

KANI YERDE KALMAYACAK

Çakıroğlu, oğlunun çocukluğundan beri şehadet dilediğini belirterek şöyle devam etti: “Çocukken asker polis kıyafetleri giyer şehit olmak istediğini söylerdi. PKK’lılar, Ege Üniversitesi’nde okumak isteyen çocukları, sırf milliyetçi diye ya da kendilerinden değil diye derslere sokmuyordu. Fırat bu çocukları alıp derse götürüyordu. Fırat’ın şehadetiyle bu mücadeleye omuz veren çocukların sayısında ciddi artış olduğunu görüyorum. Çocuklar bana baba diyor. Fırat’ı sürekli anıyorlar, oğlumu unutturmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Fırat’ı bugün unutturmayanlar, yarın onun hesabını ihmali olan herkesten soracak, ben buna yürekten inanıyorum. Fırat’ın kanı yerde kalmayacak.”

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Fırat’ı kimse unutmayacak

Oğlunun 15 yaşındayken arkadaşlarıyla yaşadığı bir anıyı da anlatan Fırat Çakıroğlu, “Oğlum daha 15 yaşındayken aslında bugünleri görmüş. Bir gece arkadaşlarıyla oturup ayı izliyorlar. Aya ilk ayak basan Neil Armstrong’tan bahseden Fırat, ‘Armstrong var ya, bir gün bende onun gibi olacağım, kimse beni unutmayacak’ diyor. Bugün Türki Cumhuriyetler de dahil olmak üzere insanlar çocuklarına Fırat’ın ismini veriyor. Onun önemli bir mücadele verdiğine yürekten inanıyorlar” diye konuştu.

Oğluma şehit unvanı verilsin

Baba Fuat Çakıroğlu, “MHP İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri bir anma programı gerçekleştirdi. Oğlumun kabri başında yapılan anma törenine AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan ile Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu katıldı. Çok sayıda genç kardeşimizin de katıldığı anma töreni beni oldukça duygulandırdı. Fırat’ı anlayan insanların arttığını görmek, bir baba olarak beni gerçekten çok mutlu etti. Nihat bey başta olmak üzere tüm siyasilerimize katılımlardan dolayı teşekkür ederim. Fırat PKK’lı teröristlerce katledildi. Ben devlet büyüklerimizden Fırat’ı şehit unvanı verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Okuldaki MİT’çiler FETÖ’cüydü

Olayın ‘karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası’ olarak lanse edilmesinin doğru olmadığını söyleyen Çakıroğlu, “Bu cümleler yaşananları hafife almaktan başka bir işe yaramaz. Fırat’ın katledildiği olayda ceza almayan bir şahıs PYD İstanbul sorumlularından biri. Biz bu kişinin bizim davamızdan da ceza alması için mücadele veriyoruz. Öte yandan Ege Üniversitesi’ndeki MİT mensuplarının bir kısmı FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle ihraç edildi. Bu gelişme bile Fırat’ın katledilmesinde pek çok kişinin parmağı olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

OYNAT 01:41 Bir nefeslik ömür: Şehit Fırat Çakıroğlu Ege Üniversitesinde teröristlerce şehit edilen Fırat Çakıroğlu'nu, şehadetinin 3. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.



OYNAT 01:09 Nihat Zeybekçi, Fırat Çakıroğlu anma törenine katıldı Ege Üniversitesi'nde 4 yıl önce PKK yanlısı öğrencilerle çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi. Kabri başındaki törene AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi de katıldı