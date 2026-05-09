Cumhurbaşkanı Erdoğan 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı: Yürekten tebrik ediyorum

22:32 9/05/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray; üst üste 4, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesaj ile sarı kırmızılı takımın bu başarısını kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum."

