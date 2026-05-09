Cumhurbaşkanı Erdoğan 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı: Yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan,
Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray; üst üste 4, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan etti.
"Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum."