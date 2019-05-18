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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de gençlerle buluştuğu programda konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu salon çok anlamlı bir salon. Geçmişte büyüklerimiz, Osmanlı, senede 2 kez uluslararası toplantıları yaparmış. Ben de Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde uluslararası bazı müstesna toplantıları bu salonda yapıyorum. Bu salonun adı Muayede Salonu. Her toplantıya açık değil. 1856 buranın açılış yılı. Demek ki 163 yıl geride kaldı. Şimdi 163. yılındayız. Görüldüğü gibi bütün işçilikleriyle, yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla burayı ayakta tutmanın gayreti içerisindeyiz. Burası 2 bin metrekare bir alana sahip. Şu avize 4,5 ton ağırlığında. Üzerinde de 2 milyon adet kristal taş var. O günden bugüne bunun tabii korunması, zaman zaman Dolmabahçe Sarayı'na gelenler, gidenler çok önemli."

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