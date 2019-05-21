Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle katıldığı iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Şehitlerimiz ve gazilerimiz istikbal ve istiklalimizin sembolüdür. Gazi Meclisimiz maziden atiye uzanan şerefli tarihimizin en önemli sembollerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl törenlerine milletçe katıldık. Davete icap eden siyasi parti genel başkanlarımız, gençlerimizle sporcularımızla muhteşem bir tören gerçekleştirdik.

Bu Meclis Cumhuriyet'i kuran Meclistir. Darbelere cuntalara vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis'tir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi büyümesi noktasında tüm adımları atan, önünü açar Meclis'tir. Ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların önünü kesen Meclis'tir. Tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içerisinde başarıyla gerçekleştiren bir Meclis'tir. Terör örgütü, ihanet çeteleri, beşinci kol unsurlarının heveslerini kursaklarında bırakan bir Meclis'tir. Bu çatı altında görev yapan arkadaşlarım her türlü takdiri, teşekkürü hak etmektedir.

Milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, en sağlıklı, en ideal yolu bulmayı hep başarmasıdır. Yaşadığımız sıkıntı, kriz, kaos ve saldırıları hep bu şekilde atlatabildik. Güçler ayrımı denen bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz kendi alanımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaya mükellefiz.

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Coğrafyamızda milli bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığımızda en büyük eksikliği demokrasi eksikliği, milli iradenin tecellisinde kopukluklar görürüz. Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala yapıyorlar. Son 6 yıldır diğer ülkeler ve toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlası bize de uygulanmaya çalışıldı. Terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Hamdolsun yekvücut hareket ettik, bu oyunları bozduk.

Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir.