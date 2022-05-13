Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'nin açılış töreni ile "Reis Bey" tiyatrosunun gösteriminde yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıl önce dar-ül bekaya uğurladıkları fikir, dava ve aksiyon insanı üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, şükranla yad ettiğini söyledi.

Gerek biraz önce gezdiği sergiyle gerek diğer etkinliklerle üstadı layıkıyla yad edecekleri bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Mehmet, Osman, Şeyma ve Emrah Kısakürek başta olmak üzere herkese teşekkür eden Erdoğan, "Tarihin ve teknolojinin bir araya getirildiği bu programdaki etkinlikler, üstadın maziden atiye kurduğu köprüye yaraşır bir tablo ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

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OYNAT 02:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstat Necip Fazıl'ın eserleri gençlerimizin yolunu aydınlatıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zindandan Mehmed'e Mektup' Sergisi ve 'Reis Bey' tiyatrosunun gösteriminde konuştu. Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin gençlerin ufkunu aydınlatmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öz yurdunda parya muamelesi gören bu millet, tarih sahnesine çıkma özgüvenini onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl bu millete kimsenin icazetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı cesaretle var olabileceğini gösterdi. Kalemini davasının kılıcı yapanlarla, kökü dışarıda ideolojilerin maşalarıyla arasındaki fark işte budur.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Kendisi herhangi bir şair olmanın ötesinde şairlerin sultanıydı"

Erdoğan, bu yılki anma programının ana temasını, üstadın özellikle Toptaşı Cezaevi'nde yazdığı "Zindandan Mehmet'e Mektup" şiirinin oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılın programı da inşallah 'Sakarya' şiiri etrafında şekillenecektir. Vefat günü olan 26 Mayıs'ta ikindi namazını müteakip Ayasofya Camii'nde hatim duası yapılacak. Üstat verdiği bir konferansta Ayasofya için şöyle diyordu; 'Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek.' Evet hamdolsun Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatmin duasının orada yapılacak olması da manevi Kurtuluş Savaşı'nın bütün meselelerinin çıktığı yer diye tarif ettiği bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Allah'a hamdolsun."

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Necip Fazıl Kısakürek denilince akla önce onun şairliğinin geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi herhangi bir şair olmanın ötesinde şairlerin sultanıydı. Bunun yanında emsalsiz bir hatipti. Evlere, kahvehanelere, konferans salonlarına, kürsülere sığmayan bir mücadelenin yılmaz öncüsüydü. Büyük Doğu'nun usta muharriri, büyük mütefekkiri, mukaddes emanetin dönmez dava eriydi. Mutlak hakikati ararken gösterdiği merakı, cesareti, gayreti ve azmi ile yaşadığı zamanın karanlıklarını aydınlatan kameriydi. Mazi ile köprülerin atıldığı, irtibatın koparıldığı bir zamanda kitapları, makaleleri, piyesleri ve hitabetiyle kabalıkların ve kalabalıkların karşısına çıkmıştı. İnsanların gönül tellerini titreten, kitleleri peşinden sürükleyen yazıları ve sözleriyle aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını etkilemiştir. Hiç unutamıyorum. Bir gün hakimin, 'Artık senden bıktık. Ne zaman karşımızda olmayacaksın?' denilince aldığı cevap çok manidardır. 'Siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım.' ifadesidir. Mesele hancı-yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcu değil miyiz? Yolcuyuz ve bu handan geçerken bırakacağımız eserler çok önemli."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların gönül tellerini titreten yazıları ve sözleriyle aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını etkilemiştir. Bir gün hakimin 'artık senden bıktık ne zaman karşımızda olmayacaksın' denildiğinde, 'Siz burada hancı ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım' ifadesidir. Mesele hancı yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcuyuz.

Bu handan geçerken bırakacağımız eserler çok önemli. Üstat anlaşılması ve anlatılması son derece zor bir sanatkârdı. Onun zekası ve muhayyilesi fikrin dehlizlerinde öyle bir deveran ederdi ki, ardından yetişmek mümkün değildi.

Edebiyatın bütün sahalarında eserler vermiş olmakla birlikte tarih alanında yazdıkları geç kalmış hesaplaşmanın vasıtasıydı. Silinmiş, unutturulmuş, çarpıtılmış, ters yüz edilmiş tarihi asli haline döndürmek gibi çetin bir vazifeye talip olmuştu.

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'DAVASI UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN KAÇMADI'

Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye'si, tek parti dönemi, toplum ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. O zorluğu, meşakkati, çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten kaçmadı. Mağduriyete ve mahkumiyete rağmen, umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir demekten bir an olsun geri durmadı.

Şerefi, izzeti, güzeli, estetiği dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tohum halinde çekirdek gördüğü Anadolu'yu ve vatanımızı işaret etti. Kadim medeniyetimizin bu topraklarda yeniden yükseleceğine tüm kalbiyle inanıyordu. Eserlerinde sık vurguladığı Türk kavramıyla Selçuklu ve Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz değerlere sahip çıkıyordu.

'BİLEĞİNİ BÜKEMEYİP HAKARETLERLE ALT ETMEYE ÇABALADILAR'

Üstadın heyecanlı dili, üslubu sevenleri için numune-i imtisal oldu. Öz yurdunda parya muamelesi gören bu millet tarih sahnesine tekrar çıkmak için ihtiyacı olan özgüveni onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl bu millete kimsenin icazetine, inayetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi.

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Şiirin gücüne, eserlerinin kalibresine, mücadelesinin örnekliğine rağmen baskılara boyun eğmediği, aydın zorbalığına teslim olmadığı için takunyalı, gerici, süper mürşit gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin bazı gazeteleri her mahkemeye çıkışını adeta kutlama gibi müjde edasıyla manşetten duyurdular. Bazı gazeteciler fikir, kalem, kelamla bileğini bükemedikleri Necip Fazıl'ı hakaretlerle alt etmeye çabaladılar.

'ULU HAKAN KİTABI BİR DAVA MANİFESTOSUYDU'

Bu saldırılara, hoyratlıklara yalnızca kitapla, şiirle cevap veren bir Necip Fazıl vardı. Üstat fikri ve hatıralarıyla aramızda yaşamayı Allah'a hamdolsun sürdürüyor. Üstadın eserleri bizim neslimizle birlikte gençlerimizin yolunu ve ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Kalemini davasının kılıcı yapanlarla, kökü dışarıda ideolojilerin maşalarıyla arasındaki fark işte budur.

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Necip Fazıl bugünkü Türkiye'yi anlamak için önce Sultan II. Abdülhamit'in anlaşılmasının gerektiğine inanıyordu.

Ulu Hakan kitabı bir dava manifestosuydu. Hala Sultan Abdülhamit'e husumet besleyenlerin, edepsizce dil uzatanların, onunla hesaplaşma peşinde koşanların olduğunu gördükçe üstadın tespitlerin doğruluğunu tekrar tekrar anlıyoruz. Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündem ve tarafları hiç değişmiyor.

'DAVA BAYRAĞINI DAHA İLERİYE TAŞIMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU'

Elbette Necip Fazıl tartışılmaz, mukayese edilmez değildir. Ülkedeki tüm fikir hareketlerin içinde bizzat bulunmuş, devrinin tüm sınamalarından geçmiş ismin kendi iç yolculuğunun zorlu ve meşakkatli geçmesi kadar tabii bir şey yoktur. Üstadın kendisi ile ilgili işaret ettiği en önemli husus fikir namusudur.

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Üstadın fikir namusu hassasiyeti yaptığı tespitlerin, beslediği ruhun milletimizin ufkunu aydınlattığı bilincini harekete geçirdiği bir gerçektir.

Necip Fazıl'ı okumak, anlamak, onun açtığı yolu yükselttiği dava bayrağını, ruhu ve manasıyla sürekli daha ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur. Fikir dünyası çoraklaşmış, ruh dünyası daralmış, heyecanı körelmiş, azmi kırılmış milletin ne büyük davaları taşımaya ne de güçlü gelecek inşa etmeye takatı yeter.

Siyasette, fikirde, edebiyatta, hayatın her alanında tek başına da olsak, kalabalıklar içinde tek de kalsak bu mücadeleyi vermekle mükellefiz. Zafere ulaşırsak ne ala, ulaşamasak bile mücadelenin kendisi bile biz faniler için en büyük şeref payesidir.

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Üstadın ve diğer büyüklerimizin hayatlarına adadıkları davanın neticelerini de inşallah birer birer görmeyi sürdüreceğiz. Biz değilse bizden sonraki nesiller bunu sağlayacaklardır."