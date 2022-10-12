Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Kazakistan Birinci Derece Dostluk Nişanı'nın verilmesi sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ederim.

Kazakistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız.

İşbirliğimizin genişletilmesi için mutabakat içindeyiz.

Mayıs'ta 14, şimdi de 6 toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk.

Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

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(Kazakistan'la) Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Küresel gelişmeler dayanışmayı zaruri kıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıklamalarından satır başlıkları;

İlişkilerimizi artıracak anlaşmalar imzaladık. Erdoğan'la dünyanın gündemindeki konuları da ele aldık.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti: 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak