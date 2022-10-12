Astana'da tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da mevkidaşı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na riyaset edecek.
İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın derinleşitirilmesi imkanları ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılanıyor https://t.co/Tu5mZc2ejv
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılanıyor https://t.co/Tu5mZc2ejv— Yeni Şafak (@yenisafak) October 12, 2022
Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.