Dünya Astanada tarihi zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı
ASYA

Astana'da tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da mevkidaşı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda (CICA) aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de bulunduğu 10 ülkenin devlet başkanıyla bir araya gelecek.

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Haber Merkezi AA
Astanada tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkent Astana'da mevkidaşı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da mevkidaşı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na riyaset edecek.

İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın derinleşitirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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Lavrov: Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek

Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

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Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek
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Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz" dedi.

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