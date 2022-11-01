Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: Adım adım gerçeğe dönüşecek Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser hiçbir hizmet göremezsiniz. Bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapı sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

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