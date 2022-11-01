Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiye Yüzyılı mesajı Adım adım gerçeğe dönüşecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: Adım adım gerçeğe dönüşecek

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser hiçbir hizmet göremezsiniz. Bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapı sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiye Yüzyılı mesajı: Adım adım gerçeğe dönüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada Türkiye Yüzyılı'na dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser hiçbir hizmet göremezsiniz. Bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapı sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayisi başta olmak üzere kalkınma projelerini hayata geçirerek yolumuza devem edeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını bu şekilde karşılıyoruz.

  • Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir"

AA

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' tepkisi: Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' tepkisi: Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Emniyet'e bu tür bir iftirada bulunamazsınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Emniyet'e bu tür bir iftirada bulunamazsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' iftirasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uyuşturucuyla mücadele veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız' şeklinde konuştu.

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"Cari açığı uyuşturucu kaynaklarından kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim' ifadelerini kullandı.


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