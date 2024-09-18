|
Gündem

Demokrasi şehitleri dualarla anıldı

27 Mayıs darbesinin kurbanları Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, idamlarının 63. yılında dualarla anıldı. Demokrasi şehitleri için, iadeiitibarları sonrasında defnedildikleri Topkapı Anıt Mezar'da tören düzenlendi.

04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:35 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

27 Mayıs darbesinin kurbanları Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan dualarla anılıyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan için idam edilişlerinin 63'üncü yılında dün İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, “Aradan geçen 63 yıl gösterdi ki, Menderes milletimizin gönlünün, en müstesna yerinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Onun kalemini kıranlar da hakkı ve hukuku hiçe sayanlar da tarihin çöplüğünde birer zalim olarak anılıyor” dedi. Ardından Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı.

Demokrasi şehitleri için siyasiler de mesajlar yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Bugün ve bundan sonra bizlere düşen, o gün yaşanan acıları ve yapılan zulümleri unutmadan, demokrasimizi daha da ileriye taşımak, millet egemenliğini her zaman en üstte tutmak ve bir daha asla böyle karanlık günlerin yaşanmasına izin vermemektir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi gasbetmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz.



#27 mayıs 1960 darbesi
#tarih
#Adnan Menderes
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...