Demokrasi şehitleri dualarla anıldı

27 Mayıs darbesinin kurbanları Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan dualarla anılıyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan için idam edilişlerinin 63'üncü yılında dün İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, “Aradan geçen 63 yıl gösterdi ki, Menderes milletimizin gönlünün, en müstesna yerinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Onun kalemini kıranlar da hakkı ve hukuku hiçe sayanlar da tarihin çöplüğünde birer zalim olarak anılıyor” dedi. Ardından Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı.
Demokrasi şehitleri için siyasiler de mesajlar yayınladı.