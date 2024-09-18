Demokrasi şehitleri dualarla anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Bugün ve bundan sonra bizlere düşen, o gün yaşanan acıları ve yapılan zulümleri unutmadan, demokrasimizi daha da ileriye taşımak, millet egemenliğini her zaman en üstte tutmak ve bir daha asla böyle karanlık günlerin yaşanmasına izin vermemektir.