Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Spor

Porto-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın bugün Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan da takip edebilecek.