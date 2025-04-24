Deprem anında bebeklerin yanından ayrılmayan hemşire o anları anlattı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Afet anında, deprem anında özellikle hastanelerin ayakta kalması sağlık çalışanlarımızın uygun, korunaklı hastanelerde çalışıyor olması çok önemli. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi depremde çalışılabilecek deprem izalatorlü bir hastane. Dün biz hem ameliyathanelerde, hem yoğun bakımlarda hem diğer servislerde tüm tıbbi hizmetlere deprem anında ve depremden sonra devam ettik. Sağlık çalışanı, insanın en zor anında insana yardım eden bir mesleğe sahip. Toplumun en zor anında onlara yardım eden meslekler. Dolayısıyla yine bunu bir kez daha gözlemlemiş olduk hep beraber. En zor anda kendi canını düşünmeden hastasını düşünen, ona bir şey olmasın diye çaba sarf eden birilerini gördük. Kamerada görünen oydu ama onun gibi yüzlerce sağlık çalışanı vardı. Bir kez daha mesleğin değerini ortaya koymuş oldular" dedi.