Destici'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

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Ali İhsan Destici'nin cenaze namazı kılındı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Eskişehir'de kalp krizi nedeniyle 89 yaşında vefat eden babası emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin cenazesi Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Destici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.