Destici'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Destici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.