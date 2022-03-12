Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü: 'İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." dedi. Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü: İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştü.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar sürüyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

"VERİMLİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"

  • Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

AA

İKİ ÜLKE ARASINDA BİR İLK

Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

KARŞILIKLI ÖZEL TEMSİLCİLER ATANMIŞTI

Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a beş maddelik normalleşme teklifi
DÜNYA
Azerbaycan'dan Ermenistan'a beş maddelik normalleşme teklifi

Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan oldu
DÜNYA
Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan oldu
Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İETT araçları karın üçüncü gününde de yolda kaldı.
Areda araştırdı

Areda araştırdı

Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan olarak tanımlıyor.
İstikrar ve barış içinadımlar atıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü.

Yalı sahibi pes dedirtti

Yalı sahibi pes dedirtti

​Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi.

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

Şakanın dozu kaçtı

Şakanın dozu kaçtı

Sosyal medya fenomeninin arabasına beton döktüler.

Operasyonlarda etkin rol oynuyorlar.

36 yaşındaki devlet başkanı yemin ederek görevine başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.