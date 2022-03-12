Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü: 'İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." dedi. Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

Abone Ol