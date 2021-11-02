"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim’de Atatürk’ü anmadı" yalanı

Yalan, dezenformasyon ve algı çalışmalarının merkezi haline sosyal medyada yayılan asılsız iddialara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk üzerinden hedef alındı.
TERKOĞLU'NDAN ASILSIZ İDDİA
Halk TV yayınında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, “Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar adını söylemesin. Değiştiremeyeceği bir gerçek var. Diyanet İşleri Başkanlığını Atatürk kurdu. Ama o Atatürk’ün adını anmadı” ifadelerini kullandı.
İKİ KONUŞMASINDA DA ANDI
Bu sözlerle, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 29 Ekim mesajlarında Atatürk’ü anmadığını iddia etti. Ancak 29 Ekim’de Azerbaycan’da temaslarda bulunan Erbaş, iki farklı konuşmasında Atatürk’ün de ismini telafuz ederek anmada bulundu.
AYAKÜSTÜ DEMEÇ VERDİ
Basın mensuplarına ayak üstü verdiği demeçte “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle konuşurken bunu da yad edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyoruz” dedi.
BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEDİ
Düzenlediği basın toplantısında da “Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Mutlu bir günümüz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize gazilerimize rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” şeklinde konuştu.