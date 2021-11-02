Gündem "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekimde Atatürkü anmadı" yalanı
POLİTİKA

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim’de Atatürk’ü anmadı" yalanı

Her gün ortaya atılan asılsız iddialara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yenisi eklendi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 29 Ekim’de verdiği demeçlerde Atatürk’ün de ismini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı "Atatürk’ün adını anmadı" diyerek hedef aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim’de Atatürk’ü anmadı yalanı
Barış Terkoğlu

Yalan, dezenformasyon ve algı çalışmalarının merkezi haline sosyal medyada yayılan asılsız iddialara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk üzerinden hedef alındı.

TERKOĞLU'NDAN ASILSIZ İDDİA

Halk TV yayınında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, “Diyanet İşleri Başkanı istediği kadar adını söylemesin. Değiştiremeyeceği bir gerçek var. Diyanet İşleri Başkanlığını Atatürk kurdu. Ama o Atatürk’ün adını anmadı” ifadelerini kullandı.

İKİ KONUŞMASINDA DA ANDI

Bu sözlerle, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 29 Ekim mesajlarında Atatürk’ü anmadığını iddia etti. Ancak 29 Ekim’de Azerbaycan’da temaslarda bulunan Erbaş, iki farklı konuşmasında Atatürk’ün de ismini telafuz ederek anmada bulundu.

Halk TV'de Barış Terkoğlu'ndan “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim’de Atatürk’ü anmadı” yalanı
OYNAT 01:19
Halk TV'de Barış Terkoğlu'ndan “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 29 Ekim’de Atatürk’ü anmadı” yalanı
Her gün ortaya atılan asılsız iddialara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yenileri eklendi. Halk TV yayınında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı “Atatürk'ün adını anmadı” diyerek hedef aldı.

Ancak 29 Ekim'de Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erbaş, hem ayak üstü verdiği demeçte hem de basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, “Başta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AYAKÜSTÜ DEMEÇ VERDİ

Basın mensuplarına ayak üstü verdiği demeçte “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle konuşurken bunu da yad edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyoruz” dedi.

BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEDİ

Düzenlediği basın toplantısında da “Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Mutlu bir günümüz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize gazilerimize rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medya yalanlarında bugün: Diyanet kıble uzmanı alacak
GÜNDEM
Sosyal medya yalanlarında bugün: Diyanet kıble uzmanı alacak

Cumhuriyet Gazetesi okullarda verilen din eğitiminden rahatsız oldu: 'Dayatma' diye servis ettiler
GÜNDEM
Cumhuriyet Gazetesi okullarda verilen din eğitiminden rahatsız oldu: 'Dayatma' diye servis ettiler

Birgün gazetesinden 'cami içinde protokol yolu açıldı' yalanı
GÜNDEM
Birgün gazetesinden 'cami içinde protokol yolu açıldı' yalanı
Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.