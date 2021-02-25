Sosyal medya yalanlarında bugün: Diyanet kıble uzmanı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda "Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir" ifadesi çarpıtılarak yeniden sosyal medyanın gündemine sokuldu.

Sözcü gazetesinin ‘81 ile kıble uzmanı’ başlıklı haberi, sosyal medyada aralarında CHP’li ve İYİ Partili isimlerin de olduğu kişilerce ‘Diyanet kıble uzmanı alacak’ ifadeleriyle paylaşılarak çarpıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, yaptığı açıklama ile ‘Kıble uzmanı’ diye bir kadronun bulunmadığını söyledi. Orhan yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır.

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Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda ‘Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir’ denilmiştir.

Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur."

2- Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda “Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir” denilmiştir. pic.twitter.com/6lTcGGkhNY — Burak Orhan 🇹🇷 (@Burakorhan0) February 24, 2021

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