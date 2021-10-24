Birgün gazetesinden 'cami içinde protokol yolu açıldı' yalanı

Birgün gazetesi tarafından bugün "Camiden protokol yolu geçirildi" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, Afyonkarahisar’da, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen ve Afyon Belediye Başkanı Zeybek’in katıldığı, “Hafızlık İcazet Merasimi” için caminin içinden protokol yolu geçirildiği öne sürüldü.

STANDART UYGULAMAYI ÇARPITTI

Ancak Birgün'ün çarpıtma yaparak 'protokol yolu' dediği uygulama, hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek. Açılan yol kadın ve erkeklerin de cami içinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

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