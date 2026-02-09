Doğu Akdeniz’de yeni ittifak kuruluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire’de bir araya geldiği ziyaret, Doğu Akdeniz’de yeni bir ittifakın yolunu açtı. Ziyaret sonrası imzalanan askeri çerçeve anlaşması, Türkiye ile Mısır arasında uzun süredir görülmeyen ölçekte bir güvenlik iş birliğinin kapısını araladı.

STRATEJİK ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Mısır ile savunma sanayii alanındaki somut ve stratejik iş birliğinin bir yansıması olarak Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Mısır Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Mısır’da 155 milimetre uzun menzilli topçu mühimmat fabrikası ile fişek üretim tesislerinin kurulmasına yönelik anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde askeri alandaki iş birlikleri de artacak. İki ülke arasında diplomasinin hızlanması için askeri liman ziyaretlerine ağırlık verilecek. Karşılıklı ziyaretler ortaklığın güçlenmesine katkı sağlayacak.

TATBİKATLAR ARTACAK

Bunun yanı sıra iki ülke arasında Doğu Akdeniz’deki faaliyetler de artacak. İlişkilerin normalleşmesinin ardından iki ülke, Doğu Akdeniz’de 13 yıl sonra yeniden başlayan ortak deniz tatbikatlarında yeni bir aşamaya geçilecek. İlk etapta Türk ve Mısır donanmalarının birlikte çalışabilirliğini artırmak için 2025 sonbaharında gerçekleştirilen ‘Sea of Friendship’ (Dostluk Denizi) tatbikatı ile savaş gemileri, denizaltı ve hava unsurlarıyla ortak eğitimler yapıldı. Yeni dönemde ise Doğu Akdeniz’in önemli iki ülkesi arasında yapılacak tatbikatlar askeri anlaşma çerçevesinde artacak.

YENİ DÖNEMDE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Türkiye ve Mısır’ın askeri alandaki yakınlaşması, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel güvenlik dengeleri bakımından da önem taşıyor. Libya, Gazze ve Doğu Akdeniz gibi kritik başlıklarda iki ülkenin daha yakın diyalog ve koordinasyon içinde hareket etmesi bekleniyor. Askeri alanlardaki iş birliği, bölgesel güvenlik politikalarına da yön verecek. Türkiye ve Mısır, özellikle Doğu Akdeniz, Libya ve Gazze gibi kritik bölgelerde ortak güvenlik çıkarları çerçevesinde istihbarat paylaşımı ve koordinasyon mekanizmaları geliştirecek. İki ülke arasındaki askeri ve diplomatik iş birliklerinin artmasının, karşılıklı güvenin pekişmesine ve bölgesel krizlerin yönetiminde daha yapıcı bir zeminin oluşmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.







