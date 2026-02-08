Ürdün Kralı ile İstanbul zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımların ele alındığını açıkladı.

Görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam alemi için rahmete, berekete, huzura kapı aralamasını canıgönülden temenni ediyorum” diye konuştu. Sonrasında yemeğe geçildi.