Ürdün Kralı ile İstanbul zirvesi

04:008/02/2026, Pazar
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye’de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımların ele alındığını açıkladı.

ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK

Görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam alemi için rahmete, berekete, huzura kapı aralamasını canıgönülden temenni ediyorum” diye konuştu. Sonrasında yemeğe geçildi.

Nakış sergisini gezdirdi

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan, Al Abdullah ile birlikte kumaş üzeri renkli iplikler, işlemeler, resimler, el yazması kitaplar ve minyatür benzeri eserlerin yer aldığı "Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman Sergisi"ni gezdi. Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan geleneksel ve sanatsal zenginliğini, nakış teması üzerinden çok katmanlı olarak yansıtmayı amaçlayan sergideki ürünleri inceleyen Erdoğan ve Al Abdullah, tel sarma, tel kırma, Maraş işi, hesap işi, kordon tutturma ve suzeni tekniklerinden yapılan nakış örneklerine ilgi gösterdi.


