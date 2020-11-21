Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları akrabaları çıktı
ORDU

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları akrabaları çıktı

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın katil zanlısı olarak Hayrettin G. ve yeğeni Serkan U. gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden dayı-yeğen, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Makbule Sarı'nın cansız bedeni çarşafa sarılı bir şekilde bulundu.
Makbule Sarı'nın cansız bedeni çarşafa sarılı bir şekilde bulundu.

Yaşanan olay, 14 Kasım akşamı, ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan (74) uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi.

  • Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

DHA
Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı.

Mide bulandıran paylaşımlarla İslam'a saldırmıştı: Mehtap Balaban için 1 yıl 9 ay hapis istemi
GÜNDEM
Mide bulandıran paylaşımlarla İslam'a saldırmıştı: Mehtap Balaban için 1 yıl 9 ay hapis istemi

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin G. (27) ve yeğeni Serkan U. (23), gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti.

DHA
Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı.
  • Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Sultangazi'deki sigara denetiminde ilginç anlar: Ceza yememek için koşarak kaçtı
KORONAVİRÜS
Sultangazi'deki sigara denetiminde ilginç anlar: Ceza yememek için koşarak kaçtı

İzmir'de 71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
GÜNDEM
İzmir'de 71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü

Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını, kulede nöbet tutan asker kurtardı
GÜNDEM
Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını, kulede nöbet tutan asker kurtardı
Abone Ol Google News
O hesaplaraitibar etmeyin!

O hesaplara
itibar etmeyin!

Ticaret ​Bakanlığı bir kez daha uyardı..
Net söyleyeyimaksi felakettir!

Net söyleyeyim
aksi felakettir!

Bakan Soylu, 'Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok' diyerek uyardı.
Kongreleri erteliyoruz

Kongreleri erteliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Dublörlü<br>dolandırıcılık

Dublörlü
dolandırıcılık

​Değerli gayrimenkullerin sahiplerini takibe alıyorlar.
Hainin planı havaalanında bozuldu

Hainin planı havaalanında bozuldu

PKK'lı kadın sahte pasaportla Brezilya'ya kaçacaktı.
Yeni Navtex kararı

Yeni Navtex kararı

​Doğu Akdeniz'de kararlılık: Görev süresi 29 Kasım'a kadar sürecek.

Heykelköy!

Heykelköy!

​'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı' açıldı.
Yeni müjdeler yolda

Yeni müjdeler yolda

Kanuni ilk sondajına 2021 yılında başlayacak.
Fırıncılar Odası'nı<br>bahane ettiler

Fırıncılar Odası'nı
bahane ettiler

​Ekmek ile oynayan fırıncılara ceza yağdı.
Helal olsun sana Lara

Helal olsun sana Lara

ABD'deki Türk kızın kitabı en çok satanlar listesine girdi.
İncirlik'e saldırı planı

İncirlik'e saldırı planı

Adana'daki ​DEAŞ operasyonunda ele geçirildi.
Amcası açıkladı

Amcası açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın transfer hedefi ortaya çıktı.
Üstü market,<br>altı meyhane

Üstü market,
altı meyhane

​Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay: Üst sınırdan ceza yazıldı.
Maskesiz poza otelde ceza

Maskesiz poza otelde ceza

Sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti.
Mehmetçik en kısa<br>sürede göreve başlayacak

Mehmetçik en kısa
sürede göreve başlayacak

Milli Savunma Bakanı ​Hulusi Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması.
Sıra beklerken<br>ölmek istemiyorum

Sıra beklerken
ölmek istemiyorum

​25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Pınar organ bağışı bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.