Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını, kulede nöbet tutan asker kurtardı

Sokak ortasında kadına bıçaklı saldırı

Uşak'ta eli bıçaklı bir kişi bir süre takip ettiği iki kadına saldırı girişiminde bulundu. Kadınlar, şehir magandasından attıkları çığlıklar sayesinde kurtulurken, o anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.