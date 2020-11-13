Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını, kulede nöbet tutan asker kurtardı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi’nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında bir kadını dövüp bıçak çeken saldırgana kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları uyarısında bulundu. Paniğe kapılan saldırgan kaçtı, kadın tedaviye alındı.
Nöbetçi astsubay, hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kadını darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.