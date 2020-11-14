Sultangazi'deki sigara denetiminde ilginç anlar: Ceza yememek için koşarak kaçtı

Sigara içerken yakalanan genç, ceza yememek için böyle kaçtı.

İstanbul'da doğru maske kullanımı amacıyla il genelinde 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı. Sultangazi'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Malkoçoğlu Mahallesi Mareşal Fevzi Caddesi ve Eski Habibler Mahallesi Meydanı sigara içilmesi yasaklanan yerler arasında yer alıyor.

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Gençlere uyarı

Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda sigara yasağına uymayanlar kameralara yansıdı. Alınan karardan haberdar olmadığını belirten bazı vatandaşlar, ellerindeki sigarayı söndürdü. Bir kadın ise meydanda sigara içen gençlerin yanına giderek, sigara içilmesinin yasaklandığını hatırlattı. Sigara içmek için maske kurallını da delen vatandaşlardan biri, sigara içtiği için maskeyi çenesinin altında tuttuğunu söyledi.

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Sigara yasağından haberdar olduğunu belirten genç, "Kararı unuttum" dedi. Bir başka vatandaş ise, gazetecinin kararı hatırlatması üzerine haberinin olmadığını belirterek, elindeki sigarayı eliyle söndürerek, yoluna devam etti. Durumu gören bir başka vatandaş ise, "Söndürme kardeşim. Niye söndürüyorsun. İç gitsin" dediği görüldü.

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"Sigara içtiğim için özür dilerim"



Meydan da sigara içen bir kişi ise kendisini görüntüleyen muhabirin yanına gelerek, özür diledi. Muhabirin, "Neden özür diliyorsunuz?" sorusuna ise, "Yasak olduğunu biliyordum. Şimdi aklıma geldi. Sigara içtiğim için özür dilerim" diye cevap verdi.







Sigara içen ve maske kullanmadığı görülen bir genç, görüntülendiğini fark edince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndan koşarak uzaklaştı.





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