Gündem Ehliyet sınavlarında "Joker "operasyonu 25 ilde 138 kişi için gözaltı kararı
İSTANBUL

Ehliyet sınavlarında "Joker "operasyonu: 25 ilde 138 kişi için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet SRC sınavına giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Ehliyet sınavlarında Joker operasyonu: 25 ilde 138 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

AA
Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.

AA

Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler 5 katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu. İş yerindeki arama devam ediyor.

Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

AA

Şüpheliler hakkında "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na Muhalefet "suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon: 138 kişi aranıyor
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Alınan bilgiye göre, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve \"joker\" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.
Title
Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Title
Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler 5 katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu. İş yerindeki arama devam ediyor.
Title
Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.
Title
Şüpheliler hakkında \"6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na Muhalefet \"suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.
Title
25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon: 138 kişi aranıyor
İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet SRC sınavına giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Seyir halindeki araçtan kadını kaçırıp kurşun yağdırdılar: Bir ölü
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Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar.
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Kadını alan şüpheliler aracı taradı.
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Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Tekin’i ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin hayatını kaybetti. Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı.
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Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Seyir halindeki araçtan kadını kaçırıp kurşun yağdırdılar: Bir ölü
İstanbul Şişli'de bir grup şüpheli, seyir halindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan kadını zorla alıp araca kurşun yağdırdılar. Taranan aracın içerisinde bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da büyük yangın: Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlattı
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Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy’de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı.
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Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
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Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görülüyor.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bursa’da büyük yangın: Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlattı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşatıyor. Yangında 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.


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