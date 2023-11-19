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Emine Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı: Masumlar için ateşkes talep ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz" dedi.

14:32 - 19/11/2023 Pazar
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.


"Masumlar için ateşkes talep ediyoruz"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.




Emine Erdoğan ve lider eşlerinden dünyaya Gazze mesajı: Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz?
Emine Erdoğan ve lider eşlerinden dünyaya Gazze mesajı: Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle, lider eşleri bugün İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı. Emine Erdoğan, "Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Filistin'deki haksız işgal sona ermeli, gasp edilen topraklar sahibi Filistinliler'e geri verilmelidir" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan tarafından okunan ortak çağrı metninde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü önemli mesajlar: Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları denetlenmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü önemli mesajlar: Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları denetlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrailli rehinelerin ailelerinden gelen mektupla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrailli aileler bize bu yöntemle ulaştıklarına göre kendi hükümetlerinden umudu kesmişler. Zaten İsrail’in Gazze’de şu ana kadar ki tutumu kendi vatandaşları dahil orada kim varsa katletmek şeklinde. Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz. Netice alabilirsek ne ala. Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum. İsrail’in sivil katliamlarından Hamas’ın elindeki rehinelerin bir bölümü etkilenmiş durumda anladığımız kadarıyla." dedi. Netanyahu'ya özel parantez açan Erdoğan "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz. İnşallah İsrail de kurtulacak ondan, tüm dünya Yahudileri de kurtulacak. Şu anda kendi ülkesinde halkın yüzde 60-70’i Netanyahu’nun karşısında" ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Gazze
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