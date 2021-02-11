Gündem Enis Berberoğlu Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekesine itiraz etti
POLİTİKA

Enis Berberoğlu Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekesine itiraz etti

Enis Berberoğlu, hakkında hazırlanan ve Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekesi hakkında itirazda bulundu. Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, fezlekenin yeniden düzenlenerek TBMM'ye gönderilmesi talep edildi.

Haber Merkezi DHA
Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezleke itirazda bulundu.

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Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan iş bu fezlekenin ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.

Yeniden düzenlenmesi talep edildi

Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.

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