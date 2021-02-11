Enis Berberoğlu Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekesine itiraz etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezleke itirazda bulundu.
Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan iş bu fezlekenin ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.
Yeniden düzenlenmesi talep edildi
Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.