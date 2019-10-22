Eski öğretmen ByLock'a 1 milyon 64 bin kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşenur Ö. hakkındaki hükmün gerekçesinde, sanığın kullanmadığını öne sürdüğü örgütün haberleşme programı ByLock'a 1 milyon 64 bin 119 kez bağlandığının tespit edildiği bildirildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın gerekçeli kararına göre sanık Ayşenur Ö., FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdı.

Bu kapsamda Ayşenur Ö.'nün, 8 Aralık 2014 ile 24 Mayıs 2016 arasında 48 bin 116 liralık hesap hareketi olduğu MASAK raporuna yansıdı.

FETÖ'ye ait eğitim kurumunda bir dönem öğretmenlik yapan Ayşenur Ö.'nün örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yoğun olarak kullandığı belirlendi.

Gerekçeli kararda yer verilen savunmasında, "Ben kesinlikle ByLock kullanmadım. Adımın nasıl tespit edildiğini anlamış değilim" diyen Ayşenur Ö.'nün, 75165 ID numarası ve ''betül1978'' kullanıcı ismiyle programı kullandığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda, profil bilgisine ''GI DE CEK LER'' ifadesini yazan Ayşenur Ö.'yü, aynı yazışma grubundaki diğer kullanıcıların, ''A.nur'', ''Ayşenurbetül'' şeklinde kaydettikleri belirtildi.

Ayşenur Ö.'nün yazıştığı kişilerle oturduğu evin açık adresi ile çocuklarından birinin ismini paylaştığı aktarılan gerekçeli kararda, ByLock'un kullanıldığı GSM hattının da sanığın adına kayıtlı olduğu vurgulandı.

REKLAM

Dava dosyasının delilleri arasına giren ByLock inceleme ve değerlendirme tutanağında ise Ayşenur Ö.'nün, programa 1 milyon 64 bin 119 kez bağlandığına dikkati çekilerek, şu tespite yer verildi:

"... numaralı telefon hattının ... IMEI numaralı telefon cihazına takılı olarak kullanıldığı, 11/08/2014-19/03/2015 tarihleri arasında 1.064.119 kez ByLock sunucularına/sistemlerine ait 46.166.160.137 numaralı IP numarası ile iletişim kurmuş olup, ilgili zaman dilimleri içerisinde yapılan diğer görüşmeler ve internet erişim kayıtlarının BAZ istasyon bilgi ve içerikleri, detaylı olarak sunulmuştur. (Ayşenur Ö.'ın) ByLock sunucuları/sistemlerine ait IP adresine 1.064.119 kez farklı zaman aralıkları içeriğinde iletişim ve bağlantı kurmuş olduğu, CGNAT ve GPRS/WAP BAZ istasyon bilgilerinin birbiri ile eşleştiği tespit edilmiştir."

Raporda ayrıca sanığı ByLock'a erişim sağladığı sırada bağlandığı BAZ istasyonun konumu ile evinin bulunduğunu yerin aynı adresler olduğunun altı çizildi.

Hüküm

Kararda, ByLock tespit tutanağı, SGK kayıtları, diğer tespitler ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Ayşenur Ö.'nün FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararın devamında, Ayşenur Ö.'nün "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizildi.

Bu kapsamda Ayşenur Ö.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği belirtildi.