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Evine gelen eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı

Evine gelen eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı

12:539/05/2025, Cuma
DHA
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Korkusundan camdan atlayan kadın ağır yaralandı.
Korkusundan camdan atlayan kadın ağır yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde evine gelen nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören kadın, balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı.

Eski nişanlısının evine gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu görünce balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.




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