Evrensel gazetesi sanayi üretimindeki artışı ‘patronların hırsı’na bağladı

MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam

MHP'nin 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, 'Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun.' ifadelerine yer veriliyor.