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POLİTİKA

Evrensel gazetesi sanayi üretimindeki artışı ‘patronların hırsı’na bağladı

Sanayi üretiminin salgın koşullarına rağmen yıllık yüzde 11,4 oranında artması, Evrensel gazetesini memnun etmedi. Artışı patronların kar hırsından kaynaklandığını savunan Evrensel gazetesi, bu başarıyı, "Patronların kâr hırsı pandemi dinlemedi, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 yükseldi" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evrensel gazetesi, sanayi üretimindeki artışı patronların hırsına bağlayarak aktardı.
Evrensel gazetesi, sanayi üretimindeki artışı patronların hırsına bağlayarak aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretim endeksini bugün sabah saatlerinde açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.

"Patronların hırsı pandemi dinlemedi" başlığıyla duyurdu

Salgın koşullarına rağmen gösterilen bu başarıyı, Evrensel gazetesi, patronların hırsına bağladı. Gazete açıklanan veriye ilişkin haberini “Patronların kâr hırsı pandemi dinlemedi, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 yükseldi” başlığıyla aktardı.

Haberin içinde ise “Veriler koronavirüs salgını nedeniyle herkese "evde kal" çağrıları yapıldığı dönemde üretim hırsının nasıl sürdüğünü gözler önüne serdi” ifadeleri kullanıldı.

Sanayi üretiminde yüzde 11,4 yükseliş
EKONOMİ
Sanayi üretiminde yüzde 11,4 yükseliş
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