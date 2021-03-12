Evrensel gazetesi sanayi üretimindeki artışı ‘patronların hırsı’na bağladı

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretim endeksini bugün sabah saatlerinde açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.
"Patronların hırsı pandemi dinlemedi" başlığıyla duyurdu
Salgın koşullarına rağmen gösterilen bu başarıyı, Evrensel gazetesi, patronların hırsına bağladı. Gazete açıklanan veriye ilişkin haberini “Patronların kâr hırsı pandemi dinlemedi, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 yükseldi” başlığıyla aktardı.
Haberin içinde ise “Veriler koronavirüs salgını nedeniyle herkese "evde kal" çağrıları yapıldığı dönemde üretim hırsının nasıl sürdüğünü gözler önüne serdi” ifadeleri kullanıldı.