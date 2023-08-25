Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna bayrağının renklerine büründü

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, 32. bağımsızlık günü vesilesiyle Ukrayna'ya desteklerini yineledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayarak, "Ukrayna gücünü halkından alıyor. Cesaretleri, güçleri ve bütünleşmiş bir Avrupa'da barış ile refah dolu bir geleceğe dair kalıcı umutları var. Onlar tüm Avrupalılara ilham kaynağı oluyorlar." mesajını paylaştı.