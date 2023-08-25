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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna bayrağının renklerine büründü

Ukrayna'nın bağımsızlığının 32. yılı Türkiye'de de anıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasında Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi yer aldı.

00:39 . 25/08/2023 Cuma
AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha önce de Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılmıştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha önce de Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılmıştı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 32. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.


AB destek mesajı yayınlamıştı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, 32. bağımsızlık günü vesilesiyle Ukrayna'ya desteklerini yineledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayarak, "Ukrayna gücünü halkından alıyor. Cesaretleri, güçleri ve bütünleşmiş bir Avrupa'da barış ile refah dolu bir geleceğe dair kalıcı umutları var. Onlar tüm Avrupalılara ilham kaynağı oluyorlar." mesajını paylaştı.


#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
#Ukrayna
#bağımsızlık
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